La Hermoso smentisce Rubiales | «Non ho mai acconsentito al bacio»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 25 agosto 2023) Jennila calciatrice della Nazionale femminile spangola che ha vinto i recenti Mondiali e che ha “subito” ila stampo del presidente della Federcalciodurante la premiazione, ha risposto alle affermazioni didi questa mattina. Il presidente della Federcalcio, annunciando la sua decisione di non dimettersi dopo la bufera creata dal suo gesto, ha voluto spiegare la sua versione deldicendo «È stato unconsensuale. È stata lei a sollevarmi e ad avvicinarmi al suo corpo» Laha chiarito «Voglio chiarire che in nessun momento hoalche mi ha dato e in nessun caso ho cercato di sollevare il presidente. Non tollero che la mia parola sia messa in dubbio e tanto meno che si ...