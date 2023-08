La Haas conferma Magnussen e Hulkenberg per il 2024

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 25 agosto 2023) Kevine Nicosono statiti dallacome coppia di piloti per il, in quanto il direttore del team Guenther Steiner ha ritenuto che non ci fosse “alcun motivo per cercare di cambiare”. La squadra ha vissuto una seconda stagione difficile in base ai nuovi regolamenti aerodinamici introdotti all’inizio della scorsa stagione, ottenendo solo 11 punti in 12 gare. Al suo ritorno in F1 a tempo pieno dopo tre anni di stop,ha impressionato, soprattutto in qualifica, conquistando nove punti e piazzandosi al 14° posto della classifica piloti. Nonostante una stagione finora difficile per, anche se non aiutata dalle incongruenze e dai capricci della VF-23, Steiner ha scelto di continuare con il danese per quello che ...