La frangia da provare al ritorno dalle ferie? Quella trasparente Cioè sottile | leggera | che lascia intravedere la fronte

(Di venerdì 25 agosto 2023) Indecise sullae soprattutto se farla a fine estate? Il modello “”, detto anche see through “vedere attraverso”, potrebbe fare al caso giusto. Pochi rischi, minima manutenzione: latrsparente è l’ultima “invenzione” dell’insidioso territorio delle frangette. Di cosa si tratta? Di un modello leggero tanto darela, facile da eseguire e soprattutto nella manutenzione., tutti gli stili di tendenza del 2023 guarda le foto ...

Però,anche chi ama i tagli lunghi può trovare molte ispirazioni, tra queste ci sono i tagli scalati e le curtain bags, che permettono di scalare lalasciandoi capelli lunghi. Dasono ...Però,anche chi ama i tagli lunghi può trovare molte ispirazioni, tra queste ci sono i tagli scalati e le curtain bags, che permettono di scalare lalasciandoi capelli lunghi. Dasono ...Quante di noi hanno pensato almeno una volta diad avere lama poi si sono tirate indietro per paura di non saperla gestire o di dover andare ogni due per tre dal parrucchiere per ...

Frangia trasparente, leggera, che lascia intravedere la fronte Io Donna

Tutti ne parlano, su TikTok è diventato virale e Google Trends ha registrato un'impennata di ricerche negli ultimi mesi che lo hanno già incoronato come una delle tendenze al nostro rientro delle vaca ...Frangia leggera: ecco come portare lunga, corta o laterale, ma anche a tendina e scalata per tutti i tipi di capelli ...