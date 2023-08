La fine di un’Era forse

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 25 agosto 2023) L’ultima edizione di Smackdown, andata in scena in Canada, ha sancito l’ultimo match di Edge in WWE che, al termine della contesa, ha ufficializzato il suo “pensionamento”. Dopo 25 anni di carriera ( in realtà 16, al netto dei 9 passati “fuori” dai giochi), la Rated R Superstar ha appeso gli stivali al chiodo, concludendo la sua seconda “run” a Stamford tanto bramata dallo stesso Edge, durante il lungo infortunio che lo ha costretto al “primo” ritiro. Siamo contenti che sia stato lui a decidere quando e come finire la sua carriera, cosa a cui l’atleta ci teneva tanto, anche se questo suo ultimo periodo non è stato di certo memorabile come ci si aspettava. Nelle sue ultime prestazioni si notava che volesse fare bella figura e regalarci momenti storici, però,proprio l’ansia da prestazione, gli ha giocato brutti scherzi. Dai match con Balor, passando per ...