La fedeltà imposta Contro Wagner | ora c’è la firma di Putin

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il Cremlino respinge come “menzogna assoluta” il coinvolgimento nella morte violenta di Prigozhin, ma non nasconde che sia una buona notizia. Il presidente approva un decreto che impone il giuramento diai mercenari, un atto concreto per assorbire ellare le milizie private e scongiurare nuovi tradimenti