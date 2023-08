La Fed “falco” mette il freno alle Borse | Wall Street in rosso

Il mercato si attende un messaggio in cui il presidente dellacontinui a sottolineare che le decisioni sui tassi dipenderanno dai dati economici. Si ipotizza poi che Powell possa discutere del ...... era proprio quello che lavoleva ottenere; tuttavia, il recente forte rialzo potrebbe ora incoraggiare un ammorbidimento di questo tono costantemente. La posizione finale dei rendimenti ...Questo contribuisce al continuo orientamento dadella Federal Reserve statunitense, con un'... La possibilità di ulteriori rialzi dei tassi da parte della, dopo una probabile pausa nella ...

Borse toniche in attesa di Lagarde e Powell. Germania, l’economia ristagna Il Sole 24 ORE

Rendimenti in aumento per i titoli europei. Alle 16h47 il costo di finanziamento del Btp decennale ha nuovamente raggiunto la soglia del 4,24%. Prezzi in contrazione anche per i ...In un discorso prevalentemente da "falco", il presidente della Fed, Jerome Powell, ha affermato che resta "una lunga strada da percorrere". Giù il Nasdaq, ma anche l'oro La missione della Federal Rese ...