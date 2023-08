La copertina di Vogue | il nuovo femminismo e la società del ritocchino di massa

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 25 agosto 2023) Verso la metà di Mad Men, quando a Matthew Weiner iniziano a sbriciolarsi i personaggi e non sembra saper più cosa farne, Betty Draper ingrassa. È, prevedibilmente, un dramma. Betty è stata una modella da giovane, e da adulta la moglie di due uomini importanti: essere decorativa è la sua valuta. Sulladelinglese del settembre 2023 ci sono Linda Evangelista, e Christy Turlington, e Cindy Crawford, e Naomi Campbell. Per chi ha la mia età, i cognomi sono superflui. Erano le donne più belle del mondo quando la bellezza era le uniche cose che può essere la bellezza: prescrittiva, intimidatoria, irraggiungibile, selettiva. Betty Draper era nata negli anni Trenta del secolo scorso: quando alle donne americane era stato concesso da un decennio il diritto di voto, ma non ancora – né lo sarebbe stato per un bel pezzo – il diritto d’aprire un ...