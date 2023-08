La chirurgia ortognatica migliora la funzionalità masticatoria e l’aspetto del volto

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 25 agosto 2023) “Dott. Giorgio Toffanetti, non riesco a masticare bene e…” Il caso di Marco, un ragazzo di 20 anni che ho conosciuto qualche tempo fa, è uno dei tanti casi su cui ho potuto effettuare un intervento di, il cui risultato finale è stato di grande soddisfazione. Ma andiamo per ordine. Quando l’ho conosciuto, Marco presentava una malocclusione che causava una forte asimmetria del, con la mandibola molto più sviluppata a sinistra rispetto al lato destro del viso. Quindi, dopo aver analizzato con attenzione il suo caso ho proposto a Marco un percorso suddiviso in due fasi: nel primo periodo si è sottoposto ad una terapia ortodontica, durata circa un anno; successivamente abbiamo sottoposto Marco all’intervento di, grazie alla quale ha potuto finalmente ...