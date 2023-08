La castrazione chimica per i reati sessuali? Parla l' esperto | Inibisce l' attività ormonale | non l' aggressività

(Di venerdì 25 agosto 2023) La Lega propone di introdurla per punire stupratori e pedofili. Tommaso Cai (Società Italiana di Andrologia): "Impedisce l'erezione, non la violenza. Non parliamo di gatti, ma di uomini. L’effetto comunque è reversibile, ma andrebbe inserito in un contesto di riabilitazione"

La Lega, come annunciato dal vicepremier Salvini, porterà avanti con determinazione la proposta di legge per la sperimentazione, anche in Italia, dellaper stupratori e pedofili'. ...VEDI ANCHE Lanon è la soluzione agli stupri Trasferiti gli altri sei indagati per stupro Mentre il più giovane rientrava nell'istituto di pena, gli altri sei arrestati sono stati ...leggi anche Due 13enni violentate da sei ragazzi al Parco Verde di Caivano FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca, cos'è, come funziona e dove viene ...

Lo psichiatra parla con Huffpost delle cronache di violenza sulle donne, da Palermo a Caivano. "In loro prevale l’approccio del consumo: vado e prendo.Due ragazzine di 13 anni, cugine, sono state violentate da un gruppo di adolescenti, forse della stessa età delle vittime, al Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli.