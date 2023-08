La campionessa del mondo Hermoso smentisce Rubiales | Il bacio non fu consensuale

(Di venerdì 25 agosto 2023) Le campionesse deldella nazionale spagnola di calcio, hanno affermato in un comunicato che non torneranno a giocare per la Roja con gli attuali dirigenti. Ci aspettiamo "risposte ferme dai ...

Il numero uno della Rfef è finito nell'occhiociclone per un bacio alla calciatrice iberica Jenni Hermoso, durante la premiazione della finale della CoppaMondo, vinta dalla Spagna per 1 - 0 ...Proprio la calciatricemondo, ha smentito in un comunicato la versione di Rubiales, e ha spiegato che "in nessun momento" ha acconsentito al bacio che il dirigente sportivo le ha dato ...Tantomeno che si inventino parole che non ho mai detto", conclude lamondo riferendosi alle dichiarazioni di Rubiales davanti all'assemblea straordinaria della Federcalcio spagnola. ...

Dopo giorni di tormento per il bacio sulla bocca alla calciatrice Hermoso, campionessa del mondo, il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, ha rotto gli indugi: “Non mi dimetto. Lotterò ...A Budapest si riscrive la storia dell’atletica italiana, Gianmarco Tamberi è campione del mondo nel salto in alto. Straordinaria impresa dell’azzurro che ai Mondiali conquista l’unica medaglia d’oro c ...