Il conduttore di Presa Diretta a Santo Stefano Magra stasera. 'Così possiamo ritrovare la fiducia del ...... spietatochiunque gli crei problemi, gli remi, o metta in discussione la sua ... perché pone un interrogativo: quando arriverà il momento, quando l'esito sul campo disegnalerà ...Entrambi hanno dichiarato'una giustizia politicizzata' e una procuratrice, la democratica Fani Willis, 'corrotta'. Leggi Anche Usa, processo Georgia: si costituisce l'ex sindaco di ...

"La battaglia contro le fake news" Iacona e la lezione di giornalismo LA NAZIONE

Il caso del generale Vannacci c’entra poco con le Brigate Voltaire e la libertà d’espressione. Ma in un clima mefitico in cui il dibattito culturale è brutalmente sostituito dall’anatema e dall’oscura ...Una manifestazione variegata che però ha avuto un comune denominatore: quello del no al deposito di gas naturale liquefatto proposto da Edison, per lo meno nella forma attualmente proposta ...