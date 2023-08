La 4×100 vola in finale mondiale | Jacobs | “Tutta la Nazione corre con noi”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 25 agosto 2023) Budapest – Una grandissima staffetta dellaper la qualifica in, ai Mondiali di Atletica. L’appuntamento della storia è domani sera per lairidata alle 21,30. Una splendida Italia, si è presa il pass per la gara della medaglia. Parte forte Roberto Rigali e prende il testimone il fortissimo Marcell, scatta Lorenzo Patta in frazione e torna dopo l’infortunio. Passa il testimone a Filippo Tortu cheinta sul traguardo, lasciando Simbine dietro come alle Olimpiadi. E fa un gesto l’Azzurro al taglio del traguardo. Come Pietro Mennea. Il team tricolore messo insieme da Di Mulo fa la seconda prestazione di sempre con 37.65, dopo il 37.50 di Tokyo. E l’Italia ci sarà in. Voluta a tutti i costi, di rabbia, di carattere e di rivalsa. ...