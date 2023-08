Klopp | Salah rimane al Liverpool al 100%

(Di venerdì 25 agosto 2023) "E' difficile parlare con la stampa di storie di cui non c'è nulla da dire, almeno dal nostro punto di vista. Momo è un giocatore del, per noi è essenziale e non c'è nulla altro da dire in ...

Ma l'argomento è molto 'caldo', e quindi a, dopo le sue parole, è stato chiesto: 'quindi rimarrà sicuramente al Liverpool' "Al 100%", è stata la risposta del tecnico. Nonostante le voci che lo vorrebbero vicino all'Al - Ittihad, Mohamed viene blindato dall'allenatore del Liverpool, Jurgen, che fa chiarezza in conferenza stampa: 'Resta al 100%'. Il futuro di Mohamed è tema caldissimo in casa Liverpool. Le voci di mercato relative all'egiziano si stanno... Un discorso che mister Jurgen, allenatore dei Reds, non vuole neppure...

Salah a un passo dall'Al-Ittihad Klopp si oppone: "Pronti a rifiutare l'offerta" Fantacalcio ®

Salah, come dichiarato da Jurgen Klopp in conferenza stampa, rimarrà al Liverpool, bloccando anche l'eventuale arrivo di Chiesa ...Così Jurgen Klopp, in conferenza stampa in vista della partita di domenica sul campo del Newcastle, ha risposto a una domanda sulla possibilità che, entro fine mercato, Salah possa essere ceduto ...