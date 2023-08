Kia EV5 - La versione di serie è come la concept | o quasi

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 25 agosto 2023) Con la nuova EV5, la Kia compie un ulteriore passo della sua strategia d'elettrificazione. La Suv, di dimensioni medio-grandi, è la sorella minore della EV9 (e pure della EV6, anche se il linguaggio stilistico è totalmente differente) e, se le si vuole mettere un'etichetta, quando arriverà in Europa sarà classificatauna segmento D. Per il momento, tuttavia, il costruttore non ha confermato né tempistiche di lancio, né l'effettivo arrivo nel Vecchio Continente: l'elettrica è stata presentata al Salone di Chengdu, ma per il momento il costruttore ha fornito pochissime informazioni, rimandando all'EV Day del prossimo ottobre la presentazione delle caratteristiche tecniche e dei numeri di questa Suv. Nata in Cina. La EV5, dunque, si posizionerà più o meno alla pari dell'attuale Sportage, almeno dal punto di vista delle dimensioni. Nel comunicato di presentazione del ...