Kadyrov parla della morte di Prigozhin | ' Grave perdita per la Russia ma'

Così, su Telegram, il leader ceceno Ramzanchedi Prigozhin come di "un amico" di lunga data. "Yevgeny era molto attivo per la sua età, era una persona importante su scala nazionale. Ma ...Ma le analogie quando sidi storia vanno sempre prese con le pinze. Siamo in presenza di un ... Ciò è iniziato in Cecenia, dove nemmeno il potente FSB può mettere bocca senza chenon ...L'oligarca di cui siqui è Kenes Rakishev . Ora, vale forse la pena sottolineare alcuni ...la testata francese Le Media " Rakishev sarebbe stato piuttosto vicino al leader ceceno Ramzan. ...

Kadyrov parla della morte di Prigozhin: "Grave perdita per la Russia ... Globalist.it

La morte di Yevgeny Prigozhin «è una grave perdita per lo stato», anche se ultimamente il leader della Wagner «non aveva visto o non aveva voluto vedere il quadro complessivo di ciò che sta avvenendo» ...Difficile che il gruppo di paramilitari riesca a restare una struttura parallela, quasi indipendente da Mosca. Iniziato il ritiro dei mercenari dalla Bielorussia ...