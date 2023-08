Juventus-Bologna | probabili formazioni | dove vederla e pronostici

(Di venerdì 25 agosto 2023) Domenica 27 agosto alle 18:30 andrà di scena all’Allianz Stadium di Torino la sfida travalida per la 2° giornata di Serie A. I bianconeri dopo il convincente successo per 3-0 sul campo dell’Udinese, proveranno a riconfermarsi sia dal punto di vista della prestazione, ma soprattutto del risultato. Reduce da una sconfitta, la compagine emiliana parte con gli sfavori del pronostico, ma proverà comunque a dire la sua affidandosi sul suo giocatore chiave: Orsolini, fresco di rinnovo fino al 2027. Di seguito lediin TV e idel match. Chiesa, Vlahovic e Rabiot. Riparte dai suoi tre top player lachiamata a riscattare due stagioni ...

La, invece, accoglie allo Stadium il, che sul campo dei bianconeri non vince da oltre 12 anni: tendenza che dovrebbe confermarsi anche in questa occasione, con l''1' a 1,45 contro il ...A sinistra invece c'è da decidere tra Gallo e Dorgu con il primo che potrebbe strappare una maglia dal 1', domenica ore 18:30, McKennie in mediana Prima in casa per una ...TRATTATIVE: Stach (c, Mainz); Hien (d, Verona); Holm (d, Spezia); Pacifico (d, Defensor); Iling (a,).. ACQUISTI: Karlsson (a, AZ); Fabbian (c, Inter); Ndoye (a, Basilea); Beukema (d, ...

Domani è vigilia di Juventus-Bologna: Allegri parlerà in conferenza stampa alle 14 Tutto Juve

Gli acquisti e le cessioni della sessione estiva del calciomercato 2023. Tutti gli affari ufficiali in Serie A squadra per squadra.ROMA - Dopo il convincente esordio di Frosinone, il Napoli esordisce al "Maradona" con lo scudetto sul petto. Avversario di giornata per Di Lorenzo e compagni il Sassuolo, reduce dalla sconfitta inter ...