Juventus-Bologna | Motta | “La nostra filosofia di gioco non cambia Cambiaso? Tutto merito suo”

(Di venerdì 25 agosto 2023) Thiago, allenatore del, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dal big match contro la. “Lanonrispetto all’avversario. Vogliamo tenere la palla e controllare il. Quando si gioca contro squadre così forti bisogna pressare alti tutti insieme, nel modo corretto, riducendo gli spazi offerti agli avversari”, ha analizzato il tecnico della formazione felsinea.ritrova nella formazione avversaria unso che è sulla bocca di tutti in questo inizio di stagione: “Andrea è un gran ragazzo, sia a livello umano che calcistico. Ha qualità tecnica ed è cresciuto molto. Non penso siamio, ha un potenziale enorme ed èdel suo ...

Juve -, Thiago Motta: "Rinnovo Orsolini Maggiori responsabilità" Thiago Motta ha parlato a ... C'è una partita importante come quella con lada giocare. Orsolini sa molto bene che deve ...TRATTATIVE: Stach (c, Mainz); Hien (d, Verona); Holm (d, Spezia); Pacifico (d, Defensor); Iling (a,).. ACQUISTI: Karlsson (a, AZ); Fabbian (c, Inter); Ndoye (a, Basilea); Beukema (...Commenta per primo Intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro la, Thiago Motta , allenatore del, ha parlato così: 'Rinnovo Orsolini e possibili addii Su Dominguez come su altre trattative sta lavorando la società. Quelli come Nico devono dare il ...

Domani è vigilia di Juventus-Bologna: Allegri parlerà in conferenza stampa alle 14 Tutto Juve

Turno agevole, quantomeno sulla carta, per Inter, Juventus, Milan, che affronteranno rispettivamente Cagliari, Bologna e Torino. Ma attenzione a tutte le altre insidiosissime partite in programma ...L'allenatore deI rossoblù ha presentato la gara valida per la seconda giornata di Serie A in programma domenica 27 agosto alle 18:30 ...