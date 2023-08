Juve | perso Lukaku | a Giuntoli serve un gioco di prestigio Ecco perché Morata e Berardi restano degli obiettivi

Soltanto una partenza eccellente creerebbe spazio salariale e margini di manovra per un ultimo guizzo, magari per aumentare proprio il potenziale offensivo della: quasi sfumato Lukaku, ...Anche se avesse pareggiato o, sarebbe stata una formazione difficile per mentalità e perché ... Secondo alcune fonti il Frosinone avrebbe fatto un tentativo anche per Miretti ma laha alzato ...Qui ha tutta la fiducia, abbiamoqualche settimana per la trattativa molto lunga, ma la ... Le big, le squadre metropolitane, Inter, Milan,e Napoli si sono tutte rinforzate e forti". La ...

Juventus-Bologna: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in ... Eurosport IT

Domenica sera la Juve disputerà la sua prima gara dell'anno davanti al proprio pubblico e sul suo cammino ci sarà il Bologna di Thiago Motta..Cristiano Giuntoli. Che, coerentemente con quanto dichiarato nel giorno della sua presentazione, spenderà gli ultimi giorni a disposizione in questa sessione soprattutto per ridurre numericamente ...