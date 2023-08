Juve | Allegri si tiene stretto Rugani | idea di rinnovo per altri tre anni

Commenta per primo Grande attesa allo Juventus Stadium per- Bologna, uno dei due match delle 18.30 di domenica 27 agosto 2023 e valevole per la seconda ...resta il dubbio che Massimiliano...vorrebbe trattenere la sua "nuova" seconda punta, ma è evidente che " di fronte a una ... L'ultima uscita Lapreferisce Kean E un'uscita in extremis sul fronte offensivo, tutto sommato, è ...Vola in Arabia a peso d'oro, in Inghilterra sono sempre più convinti che alla fine l'affare andrà in porto. Bianconeri preoccupati. Non è finita qui. I principali club sauditi non hanno alcuna ...

Juve, Allegri, Galeone e Magnanelli: positività ma con difetti, non parliamo di scudetto Calciomercato.com

Domenica la Juventus torna in campo per il suo debutto all'Allianz Stadium contro il Bologna in programma alle 18.30. Domani pertanto sarà già vigilia per i bianconeri e ...Calciomercato Juve, e se alla fine Chiesa lasciasse i bianconeri Il sostituto dell’ex Fiorentina è già stato individuato Visto l’interesse del Liverpool verso di lui, l’addio di Federico Chiesa non è ...