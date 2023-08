Juric | «Schuurs risentito dalle voci di mercato! Felice per Lazaro»

(Di venerdì 25 agosto 2023)ha parlato alla vigilia di Milan-Torino. L’allenatore ha risposto alla domanda su, finito nel mirino dell’Inter, nonché suINFASTIDITO ? Ivanin conferenza stampa sulledi mercato che vorrebberocome piano B all’Inter in caso di mancato arrivo di Pavard: «Normale che i giocatori risentano un po’ delledi mercato, lui è serio, sereno, lavora bene, normale che questedisturbino».sull’ex nerazzurro: «Sono molto contento. Un giocatore che può fare le fasce, non ha preferenze, è un bene avere giocatori che possano giocare sia a destra che a sinistra». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

TORINO (3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic;, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Karamoh, Sanabria. All.... Radonjic verso una maglia da titolare Se Pioli non cambia,dal canto suo dovrebbe modificare ... Dietro si candida Zima ma per ora il trio, Buongiorno, Rodriguez pare inamovibile VERONA - ...La fiducia per una permanenza diaumenta di ora in ora ma in caso di un clamoroso addio, il club dovrebbe tornare sul mercato per regalare aun nuovo difensore.(LaPresse) - ...

LIVE TMW - Torino, Juric: "Schuurs Disturbato dalle voci di mercato ... TUTTO mercato WEB

Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...In casa granata, proprio alla vigilia del big match di domani sera con il Milan, è tornato d'attualità il caso Schuurs, il pezzo pregiato della squadra di Juric per il quale la società ha fino ad ora ...