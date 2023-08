Judo Paralimpico | ai Mondiali Carolina Costa si conferma | è ancora oro iridato

(Di venerdì 25 agosto 2023) Birmingham –, aididi Birmingham,di essere la più forte e sale sul gradino più alto del podio. L’azzurra strapazza le avversarie e conquista la medaglia d’oro ainella categoria J2 +70 kg battendo nella finalissima la brasiliana Silva. L’ennesima straordinaria performance si aggiunge ai successi nel 2023 (Grand Prix in Egitto e in Portogallo) e alle imprese degli anni precedenti dell’atleta messinese tesserata con la societàFranco, tra le quali due vittorie agli Europei, il Mondiale in Azerbaigian nel 2022 e il bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo nel 2021. I risultati degli altri azzurri: ieri Paolo Dong Dong Camanni ha vinto il bronzo nella categoria J1 -73 kg, 5° posto per Valerio Romano ...

L'atleta ipovedente messinese vince ancora l'oro ad un mondiale. Un traguardo che si aggiunge ad un palmares di successi ...Una straordinaria Carolina Costa si è laureata di nuovo campionessa del mondo. La judoka peloritana, semplicemente immensa, ha confermato di essere la più forte anche a Birmingham, nel Regno Unito. Ai ...