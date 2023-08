Judo | Lucio Tavoletta è oro nei -73 kg e Alessandro D’Urbano argento nel -81 kg dei Mondiali Cadetti a Zagabria

(Di venerdì 25 agosto 2023) Una giornata da ricordare per l’Italia la terza dei2023di, sul tatami di(Croazia). Dopo i due bronzi di Francesco Crociani nei -50 kg e di Elena Storione nei -48 kg dei primi due giorni, il bilancio tricolore si è arricchito di podi., dopo l’oro continentale, si è laureato campione del mondo della categoria dei -73 kg, mentreha conquistato l’nei -81 kg. Un day-3 nel quale il Bel Paese ha potuto contare sul piazzamento di Martina Capezzuto nei -57 kg (settima posizione).si è fatto largo nella propria Pool, battendo lo sloveno Stefan Josipovic, l’ungherese Balazs Bertalan e l’azero Suleyman Shrukov. In semifinale il nostro ...

Dopo aver ottenuto tre medaglie agli Europei di categoria in Portogallo, la Nazionale italiana cadetti di judo si appresta ad affrontare i Campionati Mondiali 2023 di Zagabria da mercoledì 23 a domeni ...“La nazionale cadetti di judo è in partenza per Zagabria ... La capitana della squadra femminile, Maila Pagliaro, ed il capitano della squadra maschile, Lucio Tavoletta (campione d'Europa in carica), ...