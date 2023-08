Judo Cadetti | ai Mondiali è Italia travolgente | arriva l’oro di Lucio Tavoletta

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 25 agosto 2023) Zagabria – Dopoeuropeo,è anche campione del mondo, categoria al limite dei 73 kg, mentre Alessandro Bruno D’Urbano ha messo al collo la medaglia d’argento degli 81 kg. Ma in questa terza giornata dei Campionati del Mondoa Zagabria, l’ha incassato anche il settimo posto nei 57 kg di Martina Capezzuto. Grande giornata per la squadra azzurra, addirittura grandissima per Silvio, in quanto non era ancora successo per ilno che due atleti della stessa società sportivassero così in alto, fino a disputare la finale ai campionati del mondo, insieme, nella stessa giornata di gara. È successo infatti, cheed Alessandro Bruno ...