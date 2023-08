Itri Alluvione a Campiglioni | il sindaco Agresti all’assessore Palazzo | “cerca di criminalizzare il mio operato”

Pericolo frane a Itri dopo l'alluvione, atti amministrativi in dirittura d'arrivo LatinaToday

ITRI – “Leggo sui giornali della più che legittima preoccupazione del comitato di residenti di Itri in merito al persistente pericolo di frane nella zona Giovenco-Campiglioni. Prima di tutto voglio d ...Si sono rivolti ad uno studio legale, i cittadini aderenti al comitato cittadino Giovenco – Campiglioni di Itri. Un passo necessario per chiedere che venga attuato un piano di intervento per la messa ...