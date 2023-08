ITF Lesa | cinque italiani ai quarti | derby Arnaboldi - La Vela

(Di venerdì 25 agosto 2023) Federicoe Fausto Tabacco restano in corsa aidi finale dellaCup, torneo ITF con montepremi da 25 mila dollari vinto l'anno scorso da Gianmarco Ferrari. Tabacco, n.460 del ...

Federico Arnaboldi e Fausto Tabacco restano in corsa ai quarti di finale dellaCup, torneocon montepremi da 25 mila dollari vinto l'anno scorso da Gianmarco Ferrari. Tabacco, n.460 del mondo e testa di serie numero 4, affronterà il tedesco Tim Handel, numero 487 e ...Si è chiuso il primo turno dellaCup, torneocon montepremi da 25 mila dollari vinto l'anno scorso da Gianmarco Ferrari. Vittoria in due set per Lorenzo Rottoli contro Daniel Bagnolini - 61 64 - , il n.6 del tabellone ...Sorteggiato il main draw dellaCup, torneocon montepremi da 25 mila dollari vinto l'anno scorso da Gianmarco Ferrari. Dopo gli incontri di qualificazione, i main draw di singolare e di doppio partono oggi, martedì 22. Il ...

ITF Lesa, quattro italiani ai quarti di finale SuperTennis

Federico Arnaboldi e Fausto Tabacco restano in corsa ai quarti di finale della Lesa Cup, torneo ITF con montepremi da 25 mila dollari vinto ...Si è chiuso il primo turno della Lesa Cup, torneo ITF con montepremi da 25 mila dollari vinto l'anno scorso da Gianmarco Ferrari. Vittoria in due ...