(Di venerdì 25 agosto 2023) Di estati sulle spalle, ormai lane ha parecchie. Ma sembra non accusare il peso dell'età visto quanto vende in Italia. La piccola cinque porte è stabilmente tra i modelli più scelti dagli italiani e per questo si è ritagliata uno spazio nella nostra rubrica "in", in cui abbiamo radunato le auto tricolore più apprezzate dal pubblico. Dopo l'Alfa Romeo Tonale, la Fiat 500X e la Fiat 500, laè la penultima vettura di questa serie perché meglio di lei, negli ultimi anni, ha saputo fare solo un altro modello. L'utilitaria è stata infatti immatricolata in 27.376 esemplari da inizio anno, piazzandosi stabilmente sul podio delle classifiche di vendita. Ibrida o Gpl. Negli anni si sono susseguite diverse versioni, ma la ...

Auto italiane in vetta: Lancia Ypsilon, interni, motori e prezzi - Quattroruote.it Quattroruote

