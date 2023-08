Italia-Arabia Saudita | organizzare un’amichevole contro Mancini | le possibilità

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 agosto 2023) Robertosembra sempre più vicino alla panchina dell’. La notizia, che era già emersa al momento delle clamorose dimissioni dell’ormai ex commissario della Nazionalena datate 13 agosto, ma ora i connotati si stanno facendo decisamente più chiari, soprattutto a livello economico. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ il tecnico marchigiano starebbe per firmare con un contratto dalla durata di 3 anni (per arrivare quindi ai Mondiali 2026 che si giocheranno tra Stati Uniti, Canada e Messico) dall’ammontare davvero sontuoso. Si parla di 30 milioni di euro annui, quindi 90 complessivi. Non solo, Robertoha avuto carta bianca in maniera completa. Potrà, quindi, portare con sé tutto il suo staff. Per fare qualche nome: Evani, Salsano e Lombardo (staff ...