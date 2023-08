Sa di cosa parla, la giovane. Per 30 anni ha vissuto in patria, dove ha visto, e anche subito un vero e proprio lavaggio del cervello, anche sul velo. "Altro che libera scelta obietta - è un ...Sa di cosa parla, la giovane. Per 30 anni ha vissuto in patria, dove ha visto, e anche subito un vero e proprio lavaggio del cervello, anche sul velo. "Altro che libera scelta obietta - è un ...

"Io, iraniana, mortificata dalle femministe pro velo" ilGiornale.it

Scioccate, sorprese, incredule. Di fronte al corto circuito delle femministe che difendono il velo, alle giovani iraniane non resta che la delusione, e l’amara sensazione che la battaglia per la ...