Inter | senti Tuchel | 'Pavard ha chiesto la cessione | ma molto tardi Serve un sostituto | pensiamo al bene del Bayern'

(Di venerdì 25 agosto 2023) IlMonaco non molla la presa per Benjamin, nonostante l'accordo già raggiunto con l'sulla base di 32 milioni...

TUCHEL BLOCCA PAVARD: L'COMUNICA LA DEADLINE INVALICABILE PER LA TRATTATIVA PARLA TUCHEL - A confermarlo è lo stesso Thomas Tuchel , tecnico del Bayern, in conferenza stampa: 'Pavard mi ha ...Anche l'si era interessata. Napoli Ora lui è un perno del Lipsia'.Qui il tecnico ha vissuto anche i due anni che sono passati tra l'e il Napoli. E ci torna ... perché trovi quella tranquillità per riuscire a pensare e tiun po' come un monaco in un ...

Serie A - Inter, senti Arnautovic: "Obiettivo seconda stella. Triplete ... Eurosport IT

"Ho fame, voglio vincere qualcosa". Così Marko Arnautovic a DAZN nel format '1 vs 1'. "Rispetto a 13 anni fa, qui sono cambiate tante cose, ma sono felice di ...Benjamin Pavard, promesso sposo dell' Inter, è tornato ad allenarsi in gruppo con il Bayern Monaco. Ieri il giocatore aveva preso un giorno di permesso per malattia, oggi però il fastidio fisico sembr ...