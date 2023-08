Inter | Pavard insiste | non si allena con il Bayern

(Di venerdì 25 agosto 2023) Benjaminnon si stando con ilMonaco, come riporta la BILD: IL difensore francese, che ieri era tornato in gruppo dopo...

... difensore del club bavarese fortemente corteggiato dall'di Simone Inzaghi . Tuchel su- Ecco le sue dichiarazioni: Ha chiesto di andare via, ma la richiesta è arrivata molto tardi. ...FOTOGALLERY %s Foto rimanenti CLASSIFICAe gli acquisti più costosi dell'estate in A L'imminente arrivo del franceseall'rivoluziona la classifica degli acquisti più costosi dell'...Si complica l'operazione per portare Benjamindal Bayern Monaco all', secondo le ultime news di calciomercato. A delineare il quadro è Thomas Tuchel, allenatore dei campioni di Germania. "ha chiesto di andare via, ma la ...

Tuchel: "Pavard mi ha detto tardi di voler andare via, mi ha sorpreso. Ma serve un sostituto" La Gazzetta dello Sport

In conferenza stampa l’allenatore del Bayern Monaco Tuchel ha voluto parlare della possibile cessione di Pavard alla corte dell’Inter. LE PAROLE – «Pavard mi ha chiesto la cessione ma la richiesta è a ...Ecco la situazione attuale per quanto concerne il trasferimento del difensore Pavard dal Bayern Monaco all’Inter Secondo quanto riportato da Libero, è stata chiarita la situazione tra il Bayern Monaco ...