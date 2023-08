Inter | Arnautovic | 'Vogliamo la 2ª stella | il Milan non fa paura Triplete? Anche nel 2010 nessuno ci credeva'

Intervistato in esclusiva da Sportmediaset, Mirkofissa gli obiettivi: Poi un giudizio su Lautaro Martinez e Simone Inzaghi :" L'ha l'organico più completo. Due giocatori per ruolo. A centrocampo e in difesa Inzaghi può ... Mentre Frattesi mi piace, Pavard è forte e punto su: può essere la sorpresa del ......esubero (con Lukaku e Dzeko di fatto lo era) e richiamato adesso (con Thuram e...trovato su un triennale a 11 milioni netti) la Juventus è riuscita a complicare il mercato dell'. Forse ...

Prima Arnautovic, ora Sanchez: Inter, ma che mercato è La Gazzetta dello Sport

L'attaccante dell'Inter, intervistato da Sportmediaset, ha parlato della nuova stagione e degli obiettivi dei nerazzurri ...L'attaccante intervistato da Sportmediaset: "La prima rivale è sempre il Milan ma non abbiamo paura di nessuno" ...