Inter | Arnautovic | «Triplete possibile | il Milan è la prima rivale»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 25 agosto 2023) Marko, nuovo attaccante dell’, ha parlato degli obiettivi con il club nerazzurro. I dettagli Marko, nuovo attaccante dell’, ha parlato a Sportmediaset. PAROLE – «Vincere lapartita è stato importantissimo, sono molto contento di essere tornato e già quando sono entrato a San Siro ho provato un’emozione forte, ero già emozionato all’arrivo allo stadio. Quando sei all’bisogna vincere, è importante lottare per la seconda stella: voglio aiutare dentro e fuori dal campo. Altrodi tutto lo scudetto, lotteremo per la seconda stella. Il… non è facile. Anche tredici anni fa nessuno ci credeva a inizio stagione, non si sa mai. Ma non è facile, bisogna fare tanto, non posso ...