Inter | Arnautovic snobba il Napoli | qual è la vera rivale per lo scudetto

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 25 agosto 2023) Markoildi mister Rudi Garcia per la cosa. L’attaccante dell’, Marko, ha recentemente condiviso le sue prime impressioni sulla sua esperienza con la squadra nerazzurra e ha discusso le ambizioni della squadra per la nuova stagione. In un’vista a Sportmediaset,ha espresso la sua emozione per il debutto a San Siro e ha evidenziato la determinazione del club nel cercare il titolo di campione d’Italia. In tal senso, l’attaccante hato ildi Rudi Garcia nella corsa. Aranutovicilper la corsa“Vincere la prima partita è stato importantissimo, ...