Insta360 Go 3 | Piccola | leggera e carica di innovazioni

(Di venerdì 25 agosto 2023) Esploriamo l’innovazione:Go 3 eleva la versatilità e la qualità delle performance fotografiche e video L’Go 3 si erge come un’evoluzione straordinaria, superando la sua predecessora Insta Go 2, già molto apprezzata. Questa nuova fotocamera compatta promette di superare le aspettative grazie alla sua versatilità, qualità e funzionalità avanzate. Uno dei miglioramenti più evidenti è il suo design leggero e compatto, che rende ancora più facile il posizionamento e il trasporto. Il medaglione magnetico con cordino regolabile offre comodità nell’uso, mentre la custodia magnetica con clip integrata offre flessibilità nell’aggancio. La fotocamera può essere montata ovunque grazie agli accessori inclusi. La qualità delle immagini ha visto un notevole incremento. Con risoluzioni fino a 2.7K a 30fps o 1440p a 50fps, oltre alla ...

