Inps | a 33 mila famiglie è arrivata la comunicazione di stop Reddito di Cittadinanza

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 25 agosto 2023) Sono 33i nuclei familiari che stanno ricevendo la, tramite sms ed email, che li informa di aver fruito, ad agosto, della settima mensilità deldiloro spettante. Lo ha reso noto l'spiegando che si tratta disenza minori, disabili o over 60. I destinatari di questo messaggio e coloro che lo hanno già ricevuto il mese scorso o lo riceveranno nei prossimi, dal primo settembre, possono presentare la domanda per il Supporto per la Formazione e il Lavoro (Sfl) e, se hanno i requisiti per accedervi, potranno essere avviati a un percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo durante il quale, per complessivi 12 mesi, potranno ricevere un contributo di 350 euro mensili.