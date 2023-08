Inflazione | la Bce non si ferma | ' Troppo presto per fermare il rialzo dei tassi'

Lanon intende rallentare la corsa del rialzo dei tassi per frenare l'. Joachim Nagel, membro del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea e numero uno della Bundesbank, ha ...L'anno scorso Powell confermò qui la linea dura della politica monetaria contro l'e le borse europee e americane risposero andando Ko. Nel 2014 l'allora presidente dellaMario Draghi ...... Powell e della numero uno della, Christine Lagarde, i mercati sono orientati alla prudenza. '... necessario per riportare l'su un percorso che la riporterà al 2%', ha affermato. Collins ...

Venti di crisi e inflazione in calo, la grande frenata della Germania gela la Bce la Repubblica

Il numero uno della Bundesbank, Joachim Nagel, frena sulla fine della stretta monetaria della Bce, rinviando le decisioni sui tassi a settembre. "Per me è troppo presto per pensare a una pausa, penso ...Nel Regno Unito, il Indicatore del sentimento dei consumatori GfK è salito a -25 in agosto dal minimo di tre mesi di -30 in luglio, il più grande aumento da aprile, come hanno mostrato i dati di ...