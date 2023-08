Inflazione ancora alta E la Fed alza di nuovo i tassi | cosa succede

Ha sottolineato che la politica rimarra' restrittiva finche' l'non diminuira' in modo sostenibile. Il fatto che la Fed continuera' a dipendere dai dati e potrebbe alzarei tassi in ...Ci impegniamo a raggiungere e sostenere un orientamento di politica monetaria sufficientemente restrittivo da portare l'a questo livello nel tempo', ha dettoPowell, 'naturalmente è ...... non viene rivalutata ogni anno in base all'indice di; non è reversibile; non vi ... Il problema è che negli anni in cui il lavoratore esce dall'azienda ma non haraggiunto i requisiti ...

Fed, il presidente Powell: “Inflazione ancora troppo alta, deve scendere Il Fatto Quotidiano

Il presidente della banca centrale Usa ha dichiarato nella giornata di oggi che l'inflazione Usa resta "troppo alta" dopo esser scesa dall'8,3% al 3,2% nell'ultimo anno e ha avvertito su possibili ...E Nagel, presidente della Bundesbank e membro del Consiglio direttivo della Bce: “Troppo presto per pensare a una pausa” ...