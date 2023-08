(Di venerdì 25 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIdel nucleo radiomobile di Napoli hannoil 21enne. Sul giovane pendeva una misura cautelare degli arresti domiciliari emessa lo scorso 17 luglio dal Tribunale di Napoli perché ritenuto gravementedi aver commesso unaa Portici, fatti avvenuti l’11 luglio scorso. Per il 21enne originario del quartiere Stella sono scattate le manette questa. Sono circa le 3 del mattino quando ifermano a via Nisida lui ed altri 4 ragazzi in un’auto. Il 21enne è un passeggero e dai controlli emerge la sua situazione giudiziaria. Ora si trova agli arresti domiciliari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

in quanto gravementedel reato di. ...Per tali motivi, un 26enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria in quanto gravementedel reato di... è riuscito a bloccare il sospetto autore di unaavvenuta in Piazza della Madonna dei Monti. ... ad arrestare un italiano di 42 anni poiché gravementedel reato di tentato furto su ...

Indiziato di rapina, arrestato nella notte dai carabinieri anteprima24.it

L’amatissimo divulgatore scientifico, figlio del mai dimenticato Piero Angela, in questi giorni si trova nella nostra Isola. Alberto Angela è stato fotografato a cena a Sanluri, ai piedi del Castello.Sono sospettati di aver rapinato la tabaccheria in Via Riva Villasanta a Cagliari i due stranieri, un russo di 28 anni e un rumeno di 23 anni, entrambi da tempo residenti in città, che ieri la Polizia ...