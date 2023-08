Incontri virtuali? Basta | ora c' è il Book Dating

(Di venerdì 25 agosto 2023) L'iniziativa si chiama ' Te lo leggo negli occhi ' e nasce dalla collaborazione tra Libraccio, la più grande catena indipendente di librerie in Italia, e Ostello Bello, una sorta di AirbnB degli ...

Basta, ora c'è il Book Dating L'iniziativa che si chiama "Te lo leggo negli occhi" è un vero e proprio speed dating a tema libri dove ognuno indossa un adesivo con il proprio nome e ...... visite, potenziamento del segnale wi - fi e realizzazione dei piani di abbattimento delle barriere architettoniche in entrambe le strutture. Al Met, inoltre, hanno già preso avvio...... una dipendenza da valutazioni esterne e superficiali, tante relazioniche non potranno ...come un incoraggiamento ad un'ulteriore assunzione di responsabilità nella costruzione die ...