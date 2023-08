Incidente tra pullman e tir sull' A4 | il bilancio è di 15 feriti | tra questi anche 7 minori

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 25 agosto 2023) È di quindici, tra cui sette, ildel terribiletra un autobus e un camion avvenuto questa sera, alle 19.30, nel tratto a tre corsie dell'autostrada A4, compreso tra San Giorgio di Nogaro e Latisana (Udine), in direzione Trieste. Si tratta di una donna in gravi condizioni, trasportata in elicottero all'ospedale di Udine, due minorenni in condizioni serie trasportati all'ospedale di Cattinara (Trieste), ancora una persona in condizioni serie e, infine, dieci persone ferite in modo lieve. Altre 27 sono illese. Sul posto hanno operato i due elicotteri sanitari del Friuli Venezia Giulia, una automedica di Latisana e varie ambulanze. Le persone non ferite, controllate sul posto dal personale medico infermieristico, saranno trasportate, con il supporto della Croce Rossa di Palmanova e con il ...