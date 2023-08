Incidente sulla A4 | violento scontro tra pullman e tir

(Di venerdì 25 agosto 2023) Sono dieci i feriti finiti in ospedale, venti, invece, i soggetti sotto osservazione. Non ci sono vittime, ma sono stati segnalate tre persone gravi

... per uno per una malattia che l'ha ridotto allo stato vegetativo. Tutti i giorni insieme ... oggi 85enne ed ex coordinatore delle squadre alle presse Fiat di Mirafiori, salivasua ...Secondo i tecnici di Autovie sono decine le persone coinvolte. Proclamata la maxi emergenza sanitaria e mobilitati tutti gli ospedali della zona Unsi è verificatoA4 in direzione di Trieste tra un tir e un pullman adibito a pubblico servizio. Nel tamponamento non ci sono vittime, ma sono coinvolti numerosi bambini. Lo ha riferito ...... diretti dal comandante Luca Marzuoli, e avuta notizia del decesso della 81enne hanno avvisato il Pm di turno, Anna Rita Mantini, che ha dato disposizioni per l'esecuzione dell'autopsiasalma. ...

Violento scontro sull'autostrada A4 verso Trieste tra pullman e tir: diversi feriti, si temono vittime Virgilio Notizie

Molte persone (tra cui diversi bambini) sono rimasti feriti in un incidente stradale sulla A4 causato dallo scontro tra un pullman e un tir.Ancora sangue sulle strade. Nella serata del 25 agosto c'è stato un grave incidente sull'autostrada A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra lo svincolo Latisana e… Leggi ...