Incidente Rebellin | estradato in Italia il camionista che travolse e uccise il ciclista

(Di venerdì 25 agosto 2023) I carabinieri del Nucleo Investigativo di Vicenza hanno preso in consegna stamani al valico del Brennero Wolfgang Rieke, iltedesco nei cui confronti è stato emesso un ordine di custodia cautelare in carcere dal Gip di Vicenza per il reato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Rieke deve rispondere di queste accuse per la morte dell'ex campione di ciclismo Davide, travolto e ucciso il 30 novembre scorso dall'autoarticolato da lui guidato, in una rotatoria a Montebello Vicentino.

