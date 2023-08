Incidente in spiaggia a Rimini durante un tuffo | un 18enne trasportato in elisoccorso in ospedale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 agosto 2023) Un giovane di 18 anni si è tuffato in acqua, ma è finito addosso a una coetanea e si è procurato un serio trauma alla cervicale e alla colonna vertebrale. L’è avvenuto il pomeriggio del 24 agosto, presso il Bagno 54 delladi. L’allarme è partito intorno alle 19:15 dal parco divertimenti gonfiabile sul mare “Boabay”. Secondo le ricostruzioni, sembrerebbe che il ragazzo,un, abbia impattato contro una coetanea che si era precedentemente tuffata. Come riportaToday, nel corso delle operazioni di salvataggio il ferito è stato prima portato a riva e poi soccorso dai sanitari del 118 che sono intervenuti con l’ambulanza. In virtù della gravità della situazione, è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza da Ravenna che, con l’aiuto del ...