Incendio a Lucca | paura per abitazione in fiamme a Cappella

(Di venerdì 25 agosto 2023) Due squadre della sede centrale dei vigili del fuoco die l'autobotte stanno intervenendo in località laper undivampato all'alba

Rogo scoppiato nel pomeriggio nella frazione del comune di San Romano in Garfagnana. Elicotteri in azione...e due università estere studiano il monumento 18 Agosto 2023 Articoli recenti Cronaca, ...a a San Felo (Rio nell'Elba): fiamme sotto controllo, circa 700 gli evacuati 22 Agosto 2023 ...... considerato che l'attualmente è in fase di contenimento. Tutto è iniziato alle 21 di ...Articoli correlati PRATO - Luglio al Museo e al Parco Archeologico di Carmignano 9 Giugno 2022, ...

Un vasto incendio di bosco minaccia le abitazioni, in azione due ... LuccaInDiretta

Attorno alle ore 18 e 20 di ieri, giovedì 24 agosto, i vigili del fuoco di Lucca sono intervenuti per spegnere un incendio di vegetazione. Il rogo si era trasformato in boschivo nella zona del ...Nella notte, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche a sedare un incendio scoppiato in una abitazione disabitata a Ponte a Serraglio, nel comune di Bagni di Lucca. Sul posto si sono dirette ...