In Italia c’è un’emergenza violenza sulle donne e anche lo sport non è all’altezza

(Di venerdì 25 agosto 2023) La, il maschilismo, il sessismo, la misoginia e la cultura dello stupro sono alcuni dei peggiori mali della nostra società contro i quali bisogna lottare ogni giorno, ogni minuto. I dati sono terrificanti e ancor più terrificante è quello che si vede, si ascolta e si legge non appena si smette di essere indifferenti al fenomeno. Nei primi 8 mesi del 2023 già 70sono state uccise da uomini e sono definibili come vittime di femminicidio. Negli ultimi giorni, poi, lo stupro perpetrato da 7 giovanissimi a Palermo ai danni di una diciannovenne e quello che a Caivano in provincia di Napoli ha visto due ragazzine di 13 anni violentate da un gruppo di 6 adolescenti restituiscono l’immagine di una vera e propria emergenza nazionale. Non c’è bisogno delle mie parole per descrivere l’orrore di questi ...

Aveva partecipato anche al Giro d'riservato alla stessa categoria: nella prossima stagione sarebbe passato professionista con la Lotto ...Parlando della sua nuova esperienza come giudice di Tu Sì Que Vales (in passato ha già ricoperto il ruolo a's Got Talent ), Luciana Littizzetto ha rivelato una certa emozione nell'assistere ...... Diego Demme potrebbe far spazio: se la trattativa con l'Herta Berlino è saltata, ci sono speranze solide di trovare squadra in Turchia dove il mercato chiude anche più tardi rispetto all'