In arrivo nuovi rialzi dei tassi di interesse | nuova stangata in vista

(Di venerdì 25 agosto 2023)in. Jerome Powell avvisa che il lavoro per “spegnere” il fuoco dei prezzi non è ancora finito, perché l’economia “non si sta raffreddando come da attese”. Il presidente della Federal Reserve, parlando dal simposio di Jackson Hole, affronta una fase cruciale: quanto stringere ancora e quanto a lungo per chiudere il capitolo dell’inflazione, senza fare troppi danni all’economia? “Sebbene l’inflazione sia scesa dal suo picco – fattore positivo – rimane troppo alta”, dichiara il governatore. E annuncia la. “Siamo pronti ad alzare ulteriormente i, se necessario, e intendiamo mantenere la politica a un livello restrittivo fino a quando non saremo certi che l’inflazione si stia muovendo in modo sostenibile verso il nostro obiettivo”. Powell si dice “ottimista” e assicura ...

A parlare del suonei mesi scorsi è stato lo stesso numero uno di Alfa Romeo l'... Facebook Twitter Whatsapp Pinterest Linkedin Telegram Flipboard Guarda i commenti (0)Modelli Alfa Romeo ...È in, infatti, una forte andata di maltempo: vediamo dove colpirà più forte e dove sarà ... tornerà il caldo, ma per avere qualche certezza in più, bisognerà attendereaggiornamenti all'...Inda tutta Italia i candidati per affrontare il concorso di ammissione della Scuola Superiore ...anche grazie all'impegno profuso dalla Scuola Superiore Sant'Anna nell'acquisizione di...

Reddito di cittadinanza, in arrivo nuovi sms di sospensione: cosa devono fare i percettori Il Sole 24 ORE

In occasione della Gamescom 2023, GeForce NOW offre ai suoi gamers titoli AAA in streaming dal cloud al momento del lancio.NVIDIA, in occasione della fiera Gamescom 2023, ha annunciato una serie di entusiasmanti novità. Tra di esse troviamo la tecnologia DLSS arrivata alla sua versione 3.5 insieme al Ray Reconstruction, ...