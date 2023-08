Ilary Blasi | fuori da Mediaset | potrebbe essere salvata da Maria De Filippi?

(Di venerdì 25 agosto 2023) Stando a quanto emerso recentemente, anchedire addio a. Ad annunciarlo è stato il settimanale Oggi, dando voce agli ultimi rumors che sono iniziati a circolare sul futuro incerto della conduttrice. NUOVO ADDIO? – Come è noto da tempo, a Pier Silvio Berlusconi non è affatto piaciuta la deriva “trash” presa da L'articolo

Nelle ultime ore si è parlato con insistenza dell'addio di Mediaset a. Il motivo della decisione potrebbe essere sempre il desiderio di Pier Silvio Berlusconi di eliminare dai programmi il trash eccessivo. L'amministratore delegato non ha nascosto il suo ...Le due sorelle sono in vacanza ...verso Sanremo 2024 Il futuro discuote l'intero mondo dello spettacolo italiano. Dopo le recenti quanto insistenti voci su un possibile addio a Mediaset , ora per lei si ...

Nelle ultime ore si è parlato con insistenza dell'addio di Mediaset a Ilary Blasi. Il motivo della decisione potrebbe essere sempre il ...Melory Blasi è incinta, la notizia è stata comunicata il 13 giugno sui social. Dopo Jolie Melory e il marito Tiziano Panucci diventeranno genitori per la seconda volta. In questo momento Melory si ...