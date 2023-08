Ilary Blasi fuori da Mediaset? “È la prima vittima della rivoluzione di Piersilvio”

Leggi su tpi

(Di venerdì 25 agosto 2023)è stata la “” del nuovo corso scelto da Pier Silvio Berlusconi. Lo sostiene il settimanale Oggi, secondo cui Il Biscione ha deciso di prendersi una “pausa di riflessione” sul futurosua “Isola dei famosi”, che non compare più in palinsesto. Questo perché l’ultima edizione, in cui la conduttrice romana è stata affiancata da Enrico Papi, “non è piaciuta ai vertici”. Il motivo è da cercare nel cambio di rotta deciso dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, che ha portato all’esclusione di altri nomi eccellenti in nomerottura con il trash. Un rinnovamento che sta costringendo gli autori del Grande fratello vip a provini “sfiancanti” per formare un “cast di livello” su esplicita richiesta del figlio del Cavaliere.