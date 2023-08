Ilary Blasi | altro che fuori da Mediaset | condurrà un altro programma su Canale 5

(Di venerdì 25 agosto 2023) Sono tanti i siti web che hanno annunciato l’imminente addio dida. Secondo questi sarebbe l’ennesima vittima della nuova linea anti-trash di Pier Silvio Berlusconi, il quale avrebbe deciso di fare a meno di lei. E mentre le voci si fanno sempre più insistenti, spunta la verità sulla questione tutt’che prevedibile. L’Isola dei Famosi è stata sì archiviata per un anno, ma la conduttrice romana farebbe ancora parte del team dell’azienda, tanto che per lei sarebbe in arrivo un nuovo: nessuna esclusione daAl momento nessuno è intervenuto direttamente sulla news che vededa. In queste ...

Solo chi non è attento può stupirsi della "sparizione" didai palinsesti Mediaset. Ma in realtà assieme al "saluto" a Barbara D'Urso e a Belen fa parte di una precisa strategia di Pier Silvio Berlusconi che punta al low profile. E la chiave forse ...Si tratta di, che come scritto dal settimanale Oggi sarebbe stata tra le prime 'vittime' eccellenti della nuova strategia dell'amministratore delegato, incentrata su una maggiore qualità ......ricomincia da Asia 24/08/23 Fotogallery - Aurora Ramazzotti felice insieme a Goffredo Cerza 23/08/23 Fotogallery - Chanel Totti in vacanza con il fidanzato Cristian Babalus (e mamma) 23/...

Un’estate da vere catwoman. In questi mesi bollenti, i corpi delle celebrities sono attillati in tutine super aderenti e sexy. Dalle vip di casa nostra come Ilary Blasi e Annalisa alle modelle ...Barbara D'Urso, Belen Rodriguez e Ilary Blasi restano fuori dai palinsesti Mediaset 2023/2024. I palinsesti della prossima stagione televisiva non prevedono la presenza delle tre conduttrici che, fino ...