Il test per le intolleranze alimentari EAV

Leggi su butac

(Di venerdì 25 agosto 2023) Ci avete segnalato il profilo di un nutrizionista che pubblicizza molto unche conoscevamo da tempo e di cui qui su BUTAC non abbiamo mai parlato. Il “famoso”a EAV Intolerance Search, anche conosciuto comeEAVI. La sigla EAV sta per Electroacupuncture According to Voll,e si basa sull’uso di un dispositivo elettronico per misurare la resistenza elettrica della pelle in specifici punti di agopuntura. Questa tecnica è stata sviluppata da Reinhold Voll, un medico tedesco, negli anni ’50. In Italia viene proposta così da alcuni studi di nutrizionisti (e purtroppo anche alcuni medici): L’ElettroAgopuntura di Voll (EAV) utilizzata è un dispositivo medico diagnostico non invasivo che consente di analizzare la composizione corporea attraverso la misura della resistenza elettrica del corpo, nota anche come ...